“A Dama e o Vagabundo” encerra atual temporada da Sessão Vagalume

Lançado em 1955 pela Disney, o longa-metragem “A Dama e o Vagabundo” irá encerrar a atual temporada do projeto Sessão Vagalume, que oferece um circuito alternativo de cinema infanto-juvenil, na Cinemateca Capitólio (Demétrio Ribeiro, 1085). Mesclando os gêneros animação, musical e romance, esse clássico é uma das mais famosas histórias de amor já produzidas pelo cinema. O filme será exibido em versão dublada, para aproximar pais e filhos e terá exibições neste sábado e domingo, 7 e 8 de maio, às 16h, com ingressos populares. Antes, a partir das 15h30min, o público poderá conhecer os bastidores do prédio histórico em visitas guiadas.

No filme, os cachorros embarcam em uma aventura inesperada e, apesar das diferenças, vão se aproximando e até protagonizam jantares românticos de espaguete à luz de velas. A vida é boa para Lady, uma americana inquieta que reside em um bairro suburbano sofisticado. Mas quando um bebê entra na história, a cadelinha não é mais o centro das atenções e a chegada de Tia Sarah, amante de gatos, deixa tudo mais complicado. Lady logo se vê sozinha nas ruas, em uma parte nada agradável da cidade. Felizmente, o amável e durão vira-lata Vagabundo aparece para lhe ensinar as manhas do mundo, que aprendeu nas ruas. Apesar das diferenças eles se aproximam e protagonizam passeios pelos parques e jantares românticos de espaguete à luz de velas. Ele saboreia a independência de um mundo sem coleiras ou cercas, junto de seus amigos de rua, a vivaz e cheia de atitude Peg e o bad boy, Bull. Mas Lady sente falta do conforto e da segurança de uma família e, logo, os dois terão que decidir onde e com quem pertencem.