"A Fazenda 14": Hoje à noite, acontece a primeira formação da roça da temporada

Hoje à noite, dia 20, a promessa é de muita treta na primeira formação da roça desta temporada de A Fazenda 14. Chegou a hora de acertar contas cara a cara e ao vivo. Adriane Galisteu já avisou que não vale "sabonetar" na hora do voto. O fazendeiro Lucas Santos terá que indicar um peão direto para a roça. Como é de praxe, sabemos que alguns dos confinados guardam suas opiniões para expor para o Brasil inteiro exatamente durante a edição ao vivo. Então, prepara a pipoca!

A Fazenda é apresentada por Adriane Galisteu e vai ao ar todos os dias na tela da Record TV, com direção de núcleo de Rodrigo Carelli. De segunda a sexta, às 23h. No sábado, às 22h45, e no domingo após o programa Domingo Espetacular.