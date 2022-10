"A Fazenda 14": Lucas relata medo de ter contraído Covid-19 na casa

publicidade

Durante a madrugada desta quarta-feira, dia 5, Lucas Santos revelou que está com medo de ter contraído Covid-19 dentro da casa de "A Fazenda 14", reality da Record TV em que está participando.

Em uma conversa com Ellen Cardoso, Deolane Bezerra e Thomaz Costa, ele relatou que não está sentindo cheiro e nem gosto das coisas.

"Estou com medo, mano", disse o peão. "Mas você está assintomático", pontuou Ellen, ao passo que o ator respondeu: "Mas é preocupante".

Em seguida, Deolane opinou que se ninguém entrou na casa com a doença, seria impossível que ele tivesse pego. "Mas eu não estou sentindo nem o cheiro, nem o gosto das coisas", explicou Lucas. "Então já chama [a produção] lá e pede para fazer o [teste] PCR", respondeu a participante.

Durante a formação da roça, que aconteceu algumas horas antes, Thomaz chegou a dizer que "boa parte" dos participantes estaria gripada.

A afirmação fez com que Adriane Galisteu, a apresentadora do reality, explicasse ao público que todos os integrantes do programa são acompanhados por uma equipe média diariamente. "Sobre higiene, aí já é com eles", completou.