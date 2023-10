A Fazenda 15: Kamila Simioni concede entrevista

publicidade

Na última quinta-feira (26/10), aconteceu mais uma eliminação em "A Fazenda 15". Kamila Simioni deixou o programa com 8,88% dos votos, disputando a preferência do público com Cézar Black e Kally. Dona de uma personalidade forte, a ex-peoa se mostrou uma jogadora nata e usou diversas estratégias dentro reality exibido pela Record TV. Agora passado alguns dias de sua eliminação, a empresária analisa o que aconteceu lá dentro, suas atitudes, e ainda fala sobre seus planos pós confinamento.

Confira a entrevista abaixo:

Simioni, como foi essa experiência de participar da Fazenda? Você achava que seria tão intensa?

Foi a segunda experiência mais incrível que eu já vivi em toda a minha vida. A primeira foi a maternidade sem dúvidas, mas participar de um reality, principalmente da Fazenda, foi surreal! Exatamente do jeito que eu imaginava, super intenso, uma loucura, mas ao mesmo tempo aquela loucura gostosa que você não quer estar, mas você luta para não sair. Foi tudo lindo e maravilhoso e eu viveria isso mais mil vezes.

Agora que você teve acesso às suas redes sociais, o que você achou da fama que o público te deu de mentirosa? Você mudaria a sua postura vendo isso agora?

A gente só muda a nossa postura quando ela é forçada e criada. Eu não mudaria nada do que eu fiz lá dentro, e a fama de mentirosa ela veio por uma situação onde eu achei que tivesse escutado uma fala, uma palavra e na verdade eu me enganei. Não foi uma situação que eu criei, que eu menti ou inventei, foi simplesmente uma fala onde eu me enganei, não existiu mentira nisso, não foi uma algo que eu criei, a situação existiu, porém, foi um engano e não uma mentira.

Você participaria de outro reality mesmo com tudo isso que você viveu na Fazenda?

Participaria sim! Só que quando eu estava lá dentro, eu ficava observando e vendo as atitudes de pessoas que já participaram de realities, eu ficava sem entender o porquê de elas agirem dessa forma. E hoje aqui fora vendo o que o público fala e acha, as pessoas só devem entrar para um reality depois de muita pesquisa e estudo. Eu entrei para ser quem eu sou, mas na verdade a gente não pode fazer isso, tem que entrar sendo um personagem, porque aí o público aprova.

Você vai tentar conversar com a Cariúcha e com a Rachel?

Eu não tenho motivos para conversar, o jogo acabou. O que aconteceu no jogo fica no jogo, se a gente se encontrar, ok. Elas sempre foram educadas comigo dentro do reality, tanto Cariúcha como Rachel. Eu acho que aqui fora não vai mudar, porque o jogo acabou pra mim e pra elas. Então não tem porque a gente ficar rendendo o que foi feito e falado lá dentro. Se a gente se encontrar ok, mas eu não procuro não.

O que o público pode esperar dos seus próximos passos, tanto na sua vida pessoal como na profissional?

Na verdade, nunca tive pretensão artística, eu entrei no reality porque todo mundo tem vontade de participar e comigo não seria diferente. Mas era para potencializar as coisas que eu já tinha aqui fora. O que eles podem esperar é a Kamila mãe, a Kamila filha, a Kamila irmã, a Kamila amiga, a Kamila empresária, o que eu sempre fui aqui fora e não vai mudar.

Simioni agora a última pergunta e o que todo mundo quer saber: o otorrino já está marcado?

Já marquei (risos). Eu vou levar isso como brincadeira e vida que segue.

O PROGRAMA

"A Fazenda 15" vai ao ar todos os dias pela Record TV: segunda a sexta, a partir das 22h45min; sábado, às 22h30min; e aos domingos, às 23h.

Apresentado por Adriane Galisteu, o reality show é produzido pela Teleimage, com direção-geral de Fenando Viudez e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.

