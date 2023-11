A Fazenda 15: Lucas Souza bate o sino e desiste de reality show

publicidade

Lucas Souza bateu o sino e desistiu de "A Fazenda 15" nesta quarta-feira, 22, após uma série de brigas acaloradas com o ex-BBB Cezar Black. Com isso, o peão deixa de disputar o prêmio de R$ 1,5 milhão do reality show da Record. A informação foi confirmada ao Estadão pela assessoria de imprensa da emissora.

"O peão Lucas oficialmente desistiu da competição. Por este motivo, ele está fora do jogo", disseram.

Os peões ficaram surpresos quando foram comunicados da desistência de Lucas. Jaqueline, inclusive, chorou muito - eles tinham um romance no programa.

Nos últimos dias, o ex-BBB e o influenciador protagonizaram algumas brigas acaloradas no reality show. Na segunda-feira, 20, Lucas chegou a cuspir no rosto de Black.

A discussão escalonou após o ex-BBB questionar o motivo de Lucas ter levado uma foto da ex-mulher, Jojo Todynho, ao programa. O influenciador ameaçou agredir Black caso ele citasse a cantora novamente. "E eu vou com muito orgulho expulso", declarou.

O programa é exibido às 22h45min na Record RS.