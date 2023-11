"A Fazenda 2023": Alicia X avalia briga com Márcia Fu na "Hora do Faro": "Fiquei cega"

publicidade

Eliminada de "A Fazenda 2023" na última quinta-feira, 23, Alicia X participou do programa Hora do Faro neste domingo, 26. Ela citou momentos dentro do reality show e avaliou sua reação durante uma briga com Márcia Fu.

"Poderia ter sido um pouco mais calma, equilibrada, tranquila. Mas no momento a gente fica à flor da pele. Não consegui me conter. Sou muito verdadeira, às vezes tento guardar as coisas no meu coração e não aguento nem cinco minutos", disse.

O jornalista Felipeh Campos questionou, com base em comentários da internet, que em determinado momento "não viram uma lágrima caindo do seu rosto. Você chorou mesmo?".

"Olha, gente, se tem uma coisa que eu não sei fingir é o meu choro. Não pensei em nada. Fiquei ‘cega’. Vendo isso fiquei até emocionada, porque a gente nem consegue ter a dimensão do que é", respondeu Alicia X.

"A Márcia disse pra mim que eu sou burra, imprestável, que sou só um silicone, que só sirvo pra me maquiar. Nesse momento quis dizer: Márcia, você como atleta, mulher de 54 anos, com uma história linda, qual o exemplo que você quer dar pras pessoas lá fora?"

"Pro seu filho, também. É isso, de colocar as mulheres como objeto, como ‘nada’, para diminuir? Ela não usa argumentos, mas sim tenta diminuir as pessoas", continuou a ex-peoa, que ainda ressaltou que não quis questionar a maternidade da colega: "Não foi a intenção, de ela ser uma boa mãe ou não, mas sim do que ela quer ensinar".

"A Fazenda 2023" tem veiculação pelo canal Record RS.