"A Grande Conquista": Davi critica Thiago Servo em reunião de condomínio

publicidade

A rixa entre Davi e Thiago Servo continua! Na reunião de condomínio, os dois voltaram a trocar farpas e ambos indicaram um ao outro como "quem não merece ir para a Mansão". Erick, Blade, Glauco e Ray também lavaram roupa suja. Confira!

"A Grande Conquista" vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30min; e aos domingos, a partir das 23h, na Record TV. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality. Conheça também a Rede da Conquista, a comunidade dos fãs do programa.

Outras conversas do programa:

Larissa interrompeu o ator, que disse não conseguir pensar com tantas interrupções. Antonio tenta pedir uma música para Thiago quando é interrompido por Larrisa. Por ser gago, o ator reclamou com a amiga, pois não consegui pensar com tantas interrupções, para se lembrar da música que queria pedir ao cantor. Depois, o clima ficou tranquilo e a cantoria continuou.

Vídeo: