"A Grande Conquista" estreia hoje na Record TV

Estreia nesta segunda-feira, dia 8 de maio, às 22h45min, na tela da Record TV, o reality show “A Grande Conquista”. O formato original da emissora, comandado por Mariana Rios, mistura famosos e anônimos em competição inédita, com surpresas e reviravoltas. O diferencial é que o público participa de várias dinâmicas da atração, decidindo quem entra na competição e aproveita todas as mordomias da “Mansão” e quem encara as limitações de uma “Vila”, além de opinar em enquetes e outras ferramentas de interatividade.

São 16 competidores que disputaram as primeiras 10 vagas da “Mansão" do reality show em um programa especial dia 2 de maio. Em seguida, começaram suas campanhas públicas para disputar a preferência do telespectador. Uma semana depois, a votação é encerrada, na estreia oficial hoje. Só então os dez mais votados vão para confinamento em hotel, enquanto aguardam o início da segunda fase de “A Grande Conquista”.

Os outros seis nomes que não foram escolhidos se juntam aos 64 participantes, selecionados também pelas inscrições oficiais abertas no portal R7.com. Todos ficam confinados por um curto período, em três casas instaladas na “Vila”. Nesse espaço, eles terão que encarar “perrengues nada chiques”, como falta de camas e alimentos limitados.

Cada casa da “Vila” é representada por uma cor: Laranja, com 32 pessoas e cinco camas; Azul, com 22 moradores e sete camas; e a Verde, onde ficam 16 pessoas e nove camas. Serão 70 moradores da “Vila” batalhando por 10 vagas da “Mansão”.

Toda casa da “Vila” terá um “dono”, responsável pelo funcionamento da propriedade. O escolhido também tem que tomar algumas decisões importantes durante essa primeira fase. Várias dinâmicas acontecem nesse período, como provas, eliminações e tentações. Essa primeira fase só termina quando sobrarem apenas dez competidores na “Vila”. Estes remanescentes se juntam aos outros dez selecionados pelo público anteriormente. Serão esses 20 participantes que passam a conviver na segunda fase de “A Grande Conquista: a Mansão”. Todos se encontram e começam a lutar pelo prêmio de R$ 1 milhão, além de R$ 500 mil em prêmios distribuídos ao longo da temporada.

Durante o confinamento, a “balada semanal” está garantida para que os moradores da “Mansão” relaxem um pouco. Várias atividades especiais são realizadas para que os competidores tenham que dizer “na cara” o que pensam dos adversários no jogo. Ainda há a “Zona de Risco”, momento do reality em que são definidos os indicados que podrão ser eliminados. Os competidores da Zona de Risco disputam uma prova. O vencedor se livra da eliminação e ainda indica outro morador para ocupar o seu lugar na Zona de Risco. O público define quem segue no programa. O menos votado deixa a atração. As eliminações acontecem até que um participante alcance a Grande Conquista e leve para casa o prêmio milionário. “A Grande Conquista” será exibido de segundas a domingos, a partir das 22h45min, com direção-geral de Chica Barros e direção de núcleo de Rodrigo Carelli.