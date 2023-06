"A Grande Conquista": Stephanie Gomes é eliminada com 18,39% dos votos

publicidade

Chegou a vez de Stephanie Gomes dar adeus ao reality A Grande Conquista! Com 18,39% dos votos, a estudante de Biomedicina perdeu a preferência do público para Erick Ricarte e Tiago Dionisio na votação realizada pelo R7.com nesta quinta-feira, dia 1°, e se tornou a segunda eliminada da Mansão.

Stephanie ocupou a terceira vaga na Zona de Risco, após ser a mais citada no cara a cara. Embora estivesse esperando uma certa quantidade de votos, a Conquisteira não imaginava que a Mansão se viraria contra ela após todos assistirem ao vídeo-bomba com seus planos para desestabilizar Erick e Thiago Servo e usá-los para se proteger no jogo.

Uma das dez famosas escolhidas para ir direto para a Mansão, Stephanie escapou dos perrengues da Vila e aproveitou muito o reality! Estratégica, ocupou seus dias conversando sobre votos, possibilidades e analisando os rivais.

Mas também sobrou tempo para muita brincadeira e descontração! A jogadora foi uma das organizadoras do jogo Detetive, protagonizou uma cena do filme Titanic na piscina e chegou a admitir ter um crush em Murilo Dias.

De uns dias para cá, seu nome caiu na boca de todos os Conquisteiros por conta do vídeo mostrado, inicialmente, apenas aos Donos da Mansão. Depois da revelação geral, a competidora não conseguiu escapar da decepção dos aliados e tentou se salvar na Prova da Virada, mas perdeu para Faby Monarca.

