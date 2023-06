"A Grande Conquista": Tiago Dionisio é eliminado com 20,69% dos votos

publicidade

Fim de jogo para Tiago Dionisio! O ex-Vileiro recebeu 20,69% dos votos e perdeu a preferência do público para Ana Paula Almeida e Murilo Dias na votação realizada pelo R7.com nesta quinta-feira (15).

O humorista caiu na Zona de Risco pela terceira semana consecutiva por indicação de Bruno Tálamo. O jornalista, que havia sido escolhido para a berlinda como o Dono mais votado, ganhou a Prova da Virada e optou pelo humorista.

Um dos 70 ex-Vileiros, o Conquisteiro caprichou no humor em sua passagem pelo reality. Em uma das dinâmicas de apontamento na Vila, soltou várias pérolas: "Essa revolta das plantinhas é porque eu saí do jardim", disse, alfinetando Vic Silva. Sobre Hulk Magrelo, opinou: "Planta vive no vaso, e o Hulk vive na cama".

Mas não pense que Tiago não estava atento ao jogo! Logo de cara, criou uma rixa com Thiago Servo por achar o então Dono da Casa Azul "saboneteiro" e "frouxo". Ele também pegou ranço de Vic, depois que a rival citou o nome dele em fofocas e ainda disse que Erika Coimbra gostava de "dar lição de moral", criando climão com a ex-jogadora de vôlei.

Na Mansão, fez uma forte amizade com Gabriel Roza e Murilo Dias. Mas o que o colocou na mira de alguns participantes foi a acusação de ser fofoqueiro e 'leva e traz'.

Esta é a segunda vez que Dionisio é indicado para a Zona de Risco por um vencedor da Prova da Virada. Na primeira, a responsável foi Faby Monarca, que o escolheu por questões de estratégia de jogo.

Na semana passada, o Conquisteiro chegou a ir de novo, só que por indicação dos Donos, Erick Ricarte e Ricardo Villardo. Entretanto, venceu a Prova da Virada e, por vingança ao jornalista, colocou o maior amigo e aliado dele na reta, Thiago Servo.

"A Grande Conquista" vai ao ar de segunda a sexta, às 22h45; aos sábados, às 22h30; e aos domingos, a partir das 23h, na Record TV. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

