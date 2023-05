A história do graffiti e do hip hop ganha exposição em São Paulo

publicidade

A história do graffiti e do hip hop são contadas na exposição “Além das ruas: histórias do graffiti”, em cartaz no Itaú Cultural, em São Paulo.



São 51 artistas e um total de 76 obras de colecionadores, empréstimos de artistas, reproduções e 16 pinturas feitas diretamente durante a montagem.



Dezesete deles executam os seus trabalhos diretamente nas paredes e outros suportes dos três andares reservados para as grandes mostras no IC. Quatro são do exterior: T-Kid , de Nova York, Farid Rueda, do México, o espanhol Saturno e a chilena-canadense Shalak Attack.

Com curadoria de Binho Ribeiro, a mostra busca reunir o trabalho de expoentes da street art e do graffiti, de dentro e de fora do Brasil, de diversos gêneros, raças e gerações – dos anos de 1970 até a atualidade – e variados estilos e técnicas com suas cores, figuras míticas e mágicas, símbolos e sinais.

A mostra também apresenta um recorte histórico em uma linha do tempo. Visitação até 30 de junho.

Participantes:

Participam da mostra (em ordem alfabética): Acme, Alex Vallauri, Alexandre Órion, André Gonzaga Dalata, Binho Ribeiro, Brunosmoky, Celso Gitahy, Chivitz, Clara Leff, Coletivo SHN, Crânio, Cripta Djan, Daniel Melim, Dino, Dninja Bichocoisa, Eduardo Kobra, ENERI, Fábio Does1, Farid Rueda, Fefe Talavera, Gnos, John Howard, Katia Suzue, Kelly Reis, Kuêio, Lady Brown, Lari, Luiz Teor, Mauro Neri, Mazola Marcnou, Minhau, Nenesurreal, Nina Pandolfo, Odé Frasão, Odrus, Os Tupys, OSGEMEOS, Ozi, Paula Yama, Rafael Highraff, Saturno, Shalak Attack, Simone Siss, Soberana Ziza, Speto, Tinho, Tio Trampo, T-Kid, Toz, Vitché e Waleska Nomura.

