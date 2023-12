A iluminada Tia Doro de Heloísa Perissé na Capital

publicidade

Heloísa Périssé retorna a Porto Alegre com a sua nova comédia “A Iluminada” em “única apresentação” neste sábado, 2 de dezembro, 21h, no Salão de Atos da PUCRS (Ipiranga, 6681). Em sua mais nova comedia, a autora e atriz, traz para deleite do público o universo da palestra quântica motivacional. Escrita após atravessar duas pandemias, a particular e a mundial. Heloísa, teve a inspiração de falar de forma humorada sobre superação, vencer os medos, ter coragem e confiança. Querendo que quem vê com sabedoria e ouve com o coração, saia da palestra com seus mantras de ensinamento. Tia Doro é uma personagem que veio para ficar. .

Apostando na intuição e acreditando que o momento pedia que levasse às pessoas palavras de otimismo, iniciou o texto em agosto de 2021 e em 20 de outubro, estreou em Lisboa no Teatro Tivoli, fazendo temporada de três semanas, seguindo depois para Braga, Póvoa de Varzim e Porto. Em 2022, estreou em São Paulo no Teatro D, e fez turnê por Salvador e Brasília. Em 2023, estreia no Rio de Janeiro, com sete semanas de sucesso, no Teatro XP, e depois cumpre temporada no Teatro Unimed, em SP. A direção é de Mauro Farias. Ingressos: Sympla.