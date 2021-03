A morte do arquiteto e urbanista Iran Rosa

publicidade

O arquiteto e urbanista, cenógrafo, DJ e artista gráfico Iran Rosa morreu no início da manhã deste domingo, aos 57 anos de idade, em virtude de complicações da covid-19. A notícia causou grande comoção no meio da arquitetura e da cultura. Graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1997). Atuou como arquiteto na área técnica da Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico (IPHAN) no Rio Grande do Sul - IPHAN/RS. Trabalhou como perito técnico nível III no Ministério da Cultura - MinC (2011/2014), especialista na análise de projetos culturais na área do Patrimônio Histórico, Monumentos, Praças, Sítios e Museus. Conselheiro de Estado no Conselho Estadual de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul - CEC/RS (2002/2006), titular no segmento Bibliotecas, Museus, Arquivos e Patrimônio Artístico e Cultural. Iran integrou a diretoria do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-RS) como vice-presidente (gestões de 2000 a 2005), sendo presidente por uma gestão bastante renovadora da entidade em 2006/07). Atualmente, ele integrava o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU RS e trabalhava como arquiteto no Escritório de Projetos da Prefeitura de Canoas.

A Associação dos Escultores do Rio Grande do Sul, presidida por Adriana Xaplin, postou uma nota de pesar em suas redes sociais: "É com enorme tristeza que a diretoria da AEERGS comunica aos colegas e amigos do falecimento de nosso querido Iran ROSA. O parceiro dos escultores de todas as horas Iran Rosa nasceu em Porto Alegre, em 1963. Era Artista Gráfico, Cenógrafo, Arquiteto e Urbanista (...). Difícil homenagear ser tão especial em tão poucas palavras, tamanha sua expressão e dedicação à cultura. Esse grande amigo da AEERGS valorizou os lugares por onde andou e as pessoas com quem conviveu. A ele, nossa gratidão. Aos familiares e amigos, nossos sentimentos". Iran também era muito conhecido por sua atuação como DJ em casas noturnas da Cidade Baixa e festas do próprio IAB-RS. O velório será realizado no cemitério da Santa Casa, na Capela 3, das 15h as 18h, com todos os devidos e máximos cuidados e protocolos sanitários. Ele deixa a esposa Milene.

Abaixo você acompanha algumas frases de pesar de amigos e companheiros de Iran Rosa ao longo da carreira e vida:

Rafael Passos, presidente do IAB RS:

"Iran foi enorme! Para o IAB foi líder de uma nova geração de colegas. Na cultura, Iran foi um grande incentivador e ativista. De onde se pode ver a diversidade de sua atuação na vida e na profissão. Deixa amigos tristes e revoltados com sua partida nos mais diferentes campos de nossa arte e nossa cultura. Perdemos um querido e generoso amigo, colega e companheiro. Despedimo-nos sem poder nos fazer como certamente Iran gostaria. Com o Solar cheio de gente bonita, elegante e sincera. Descomunal despedida!

Iran vive! Sua alegria e generosidade não morrem jamais".

Tiago Holzmann, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do RS (CAU/RS):

"Meu amigo há trinta anos. Colegas na UFRGS, parceiro na fundação da NAU, companheiro de todas as lutas no IAB e agora conselheiros no CAU. Inteligente e bem humorado, falante adorava uma boa discussão, criativo da lapiseira à tecnologia mais sofisticada. Fez o que pode pela arquitetura em amplo sentido e sempre com muita dedicação. O cara era de time, sem tempo ruim, vestia a camiseta e ia pra luta. Nos deixa em um momento triste, amplia ainda mais a tragédia a que estamos tentando sobreviver. Aumenta nossa responsabilidade de continuar a luta pela justiça e pela beleza e seguir em frente de cabeça erguida".

Evandro Babu Medeiros, presidente do Sindicato dos Arquitetos do RS (Saergs):

"O Iran era um referencial de arquiteto artista, levando arquitetura pro teatro, pra dança, pra música, sempre com muito embasamento e disposição. Além disso, o Iran foi um dos protagonistas da NAU DE ARQUITETOS E URBANISTAS, criada em 1999, um movimento ímpar, que abraçou, nos anos seguintes, as entidades regionais, IAB e SAERGS, para, juntos, viabilizar a criação do nosso próprio conselho profissional, o CAU. Iran era um ativista da política profissional, sendo um dos presidentes do IAB nesta retomada de rumos e consolidando as atuações dos Arquitetos nos Conselhos Estaduais de Cultura ou ligados ao Patrimônio Histórico. Como amigo, Iran era um exemplo de solidariedade, gentileza, generosidade, sua casa tantas vezes foi nossa casa e sua presença, nossa felicidade. Fará falta, como Arquiteto, como esposo, pai, amigo, mas, principalmente, nestes dias tão difíceis, fará falta como pessoas que fazem a diferença em nossas vidas".

Ben Berardi, ativista cultural e ex-diretor da Casa de Cultura Mario Quintana:

"Comecem as panelas a soar

Drones a bombardear o Planalto

Chuva ácida no banho dos filhos do assassino

Por quê silenciaram a criação

Explodam com napalm Ministros da Saúde

Ardam de febre amarela até a terceira geração

Os que carregam o nome do Presidente estúpido

Por que mataram um artista

Um amigo das melhores sonoridades

Um irmão feliz q me ensinava arte.

Não, não tem perdão para quem elegeu essa víbora

Vai em paz meu irmão querido

Somente a guerra nos reconduzirá à paz

Vai colorir os céus e os campos e os amares

Nós nos encarregaremos de trazer o teu jazz

Novamente para nossos ouvidos

Enquanto bradamos: sem perdão! Sem trégua!

Estejas no azul da luz Iran Rosa

Nós enfrentaremos o cão cérbero

Q guarda o próprio inferno".