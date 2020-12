A origem da humanidade em "Gênesis"

publicidade

A origem de toda a humanidade será contada na nova novela que chega ao horário nobre da Record TV. A nova superprodução da emissora, “Gênesis”, tem previsão de estreia no dia 19 de janeiro de 2021, às 21h, após o final de “Amor sem Igual”. A trama tem autoria de Camilo Pellegrini, Raphaela Castro e Stephanie Ribeiro, com direção geral de Edgard Miranda. O ator Carlo Porto dará vida ao personagem Adão na trama, enquanto a personagem Eva será interpretada pela atriz Juliana Boller.

A novela será dividida em sete fases. Outros nomes já foram confirmados no elenco da superprodução, como Flávio Galvão, Igor Rickli, Oscar Magrini, Francisca Queiroz, Giuseppe Oristanio, Zécarlos Machado, Adriana Garambone, Victor Sparapane, entre outros, como o ator gaúcho Thiago Amaral, que está no elenco de “Amor sem Igual” e entrará na nova novela em 2021.

Adão é o primeiro homem. Belo, jovem, másculo, alto, porte atlético, de sorriso bonito e olhar inocente no início. Ama Eva de verdade, mas não assume a própria responsabilidade pela expulsão do Éden, colocando toda a culpa na mulher. Passa a tratá-la com mágoa e até mesmo desprezo. Mesmo assim, alterna momentos de carinho e ternura quando Eva está dormindo ou quando ele está sentindo-se frágil e perdido. Quando nasce o primogênito Caim, Adão fica tão exultante por ter um filho varão, que mima demais o menino. Depois dos filhos homens Eva só tem filhas mulheres que ao longo dos anos se sentem rejeitadas pelo pai. Abel, no entanto, que tem um comportamento muito diferente de Caim, começa aos poucos a reaproximar o casal e trazer de volta a harmonia para aquela família. Até a tragédia unir de vez Adão e Eva e aproximá-los novamente de Deus.

Eva é a primeira mulher. Linda, jovem, esguia, feminina e de olhar inocente. É curiosa, espontânea e maternal. Vai ressentir-se da expulsão do Éden e se culpar por isso. Tenta uma reconciliação com o marido e almeja ter de volta o amor e a atenção dele. Mas vai se decepcionar com o passar do tempo. Ama ser mãe apesar das dores do parto. Com o nascimento de Caim acredita que Adão ficará feliz, a perdoará e eles voltarão a ser um casal harmonioso, mas o marido se encanta pelo primogênito e depois por Abel. Isolando-a cada vez mais e deixando-a cuidando das filhas que vão nascendo depois. Eva amará demais Abel, que vai iniciar a reconexão da família com Deus e a reaproximação dos pais. Ficará devastada com a tragédia que tirará a vida do filho mais amado. O acontecimento selará a união do casal e a reaproximação com o Criador.

ABRAÃO

Na fase de Abraão (Zécarlos Machado), o ator Emílio Orciollo Netto viverá o personagem Ló, esposo de Ayla, vivida pela atriz Elisa Pinheiro. O casal protagonizará um dos momentos mais marcantes da história, quando fogem da destruição de Sodoma e Gomorra. Ló, homem trabalhador, é sobrinho e companheiro de Abrão (Zécarlos Machado), apesar das personalidades distintas. Ambicioso, Ló irá fazer escolhas erradas durante sua trajetória. Uma dessas escolhas será morar numa cidade de pecado como Sodoma e achar que é possível manter-se fiel ao seu Deus. As fases de “Gênesis” que precedem a de Abraão são a de Adão e Eva e a Criação do mundo, Noé e a fase da Torre de Babel.