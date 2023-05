A peça “Diário Secreto de uma Secretária Bilíngue” tem exibição em Porto Alegre

publicidade

Em homenagem ao Dia do Trabalhador, a ADUFRGS-Sindical traz nesta quarta-feira, 3 de maio, às 19h, a peça “Diário Secreto de uma Secretária Bilíngue”, estrelada pela atriz Deborah Finocchiaro. A atração integra a Agenda Cultural do Sindicato e acontece no auditório. O evento é aberto ao público e o ingresso é solidário, basta trazer um pacote de absorventes higiênicos para doação a estudantes.

"Diário Secreto de uma Secretária Bilíngue" reflete profundamente sobre a alma humana, o envelhecimento, a menopausa, a descartabilidade contemporânea e a sede de viver, usando o humor, mas também a reflexão como ferramentas. As referências foram buscadas a partir da observação da vida cotidiana de homens e mulheres que vivem situações parecidas e da necessidade de aprofundar uma reflexão sobre a poética das pessoas absolutamente comuns, colocando uma lupa no “ordinário” em busca do “extraordinário”. Por esse trabalho, Deborah Finocchiaro foi indicada ao Prêmio Açorianos de Melhor Atriz 2019.

A direção e dramaturgia são de Vinicius Piedade e Deborah Finocchiaro, a partir do texto original homônimo de Vinicius Piedade. A assistência de direção está a cargo de Jardel Rocha. A realização é da Companhia de Solos & Bem Acompanhados.

Sinopse:

Depois de 30 anos de trabalho na empresa “Marcondes & Marcondes Canos e Conexões”, a secretária bilíngue Marjori percebe que será demitida quando solicitam que ela treine uma mulher mais jovem para exercer exatamente as suas funções. Ocupada com lembranças, devaneios, tarefas e dificuldades em adaptar-se aos novos tempos, ela gasta sua vida em função de coisas que ela própria não escolhe, aceitando o que o "destino" lhe dá. É no seu diário que ela registra (ou inventa?) a poética de sua rotina massacrante.

Serviço:

O quê: Diário Secreto de uma Secretária Bilíngue

Quando: 3 de maio, quarta-feira, às 19h

Local: Auditório da ADUFRGS-Sindical - rua Barão do Amazonas, 1581.

Ingresso: solidário, um pacote de absorventes higiênicos.