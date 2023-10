A série "4ever" reúne a banda de pop latino CNCO

publicidade

Já está disponível, exclusivamente para todos os assinantes do Disney+, "4ever", a nova série original do serviço de streaming estrelada pela banda de pop latino CNCO.

Com cinco episódios disponíveis na plataforma, a nova história de comédia e suspense acompanha quatro jovens músicos – Andy (Christopher Vélez), Ian (Richard Camacho), Ciro (Zabdiel De Jesús) e Darío (Erick Brian Colón) – em sua jornada repleta de dos altos e baixos do sucesso e da fama para se estabelecerem como uma banda no cenário musical de Miami. "4ever" apresenta novas músicas interpretadas pela CNCO, incluindo as canções “Para siempre”, cujo clipe foi lançado recentemente e “Fuego”, além de covers de canções conhecidas.

Em "4ever", os caminhos de Andy, Ian, Ciro y Darío se cruzam por acaso em um restaurante, onde se veem envolvidos em uma situação inesperada: um valioso violão desapareceu. Para recuperá-lo e devolvê-lo a seu dono, os garotos precisam formar uma banda. A missão, no entanto, não é tão simples quanto parece, pois eles são muito diferentes uns dos outros. Assim, a paixão pela música se tornará a linguagem comum que os unirá apesar de suas diferenças e colocará a banda em um caminho com promessas de sucesso e oportunidades frustradas, cujo objetivo final envolve duas coisas: o misterioso violão perdido e uma melodia que os tornará únicos.

A série conta com a participação especial do ator e cantor Carlos Ponce (Rodrigo), e tem como elenco Virgina Álvarez (Helena), Noemí Hopper (Sabrina), Laura Rosguer (Alicia), Jearnest Corchado (Helga), Sonya Smith (Paulina), Wendy Regalado (Teresa), Ricardo Becerra (Francisco), Mariano Chiesa (Oliver), Guido Massri (Julio De Los Ríos), Yesika Glikman (Isabella Smith) e Christopher Navarro (Mateo).

Trailer: