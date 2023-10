A série 'Expats', com Nicole Kidman, estreia em janeiro no Prime Video

publicidade

O Prime Video anunciou que "Expats", a série limitada de seis partes dirigida por Lulu Wang e baseada no romance best-seller internacional 'The Expatriates', de Janice Y. K. Lee, tem estreia marcada para 26 de janeiro de 2024. O cartaz teaser da série também foi revelado.

"Expats" é estrelada pela atriz vencedora do Oscar e do Emmy Nicole Kidman (Big Little Lies, The Undoing), Sarayu Blue (Never Have I Ever, Blockers), Ji-young Yoo (The Sky Is Everywhere, Smoking Tigers), Brian Tee (Chicago Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows) e Jack Huston (House of Gucci, Fargo). Kidman e Lulu Wang também atuam como produtoras executivas da série.

Situada na vibrante e tumultuada Hong Kong de 2014, "Expats" centra-se em três mulheres americanas - Margaret (Nicole Kidman), Hilary (Sarayu Blue) e Mercy (Ji-young Yoo) - cujas vidas se cruzam após uma súbita tragédia familiar. A série questiona o privilégio e explora o que acontece quando a linha entre vitimização e culpabilidade se torna confusa. Brian Tee, que interpreta o marido de Margaret, Clarke, e Jack Huston, que interpreta o marido de Hilary, David, também estrelam a série.

Lulu Wang atua como criadora, diretora e escritora de "Expats". Wang também é produtora executiva da série com Daniele Melia para a Local Time. Nicole Kidman atua como produtora executiva da série com Per Saari para Blossom Films (Rabbit Hole, Nine Perfect Strangers), junto com a roteirista australiana Alice Bell (The Beautiful Lie, The Slap), que foi a primeira escritora da série. Theresa Park da Per Capita Productions (After Yang, Bones and All) e Stan Wlodkowski (The Old Guard) também atuam como produtores executivos. Vera Miao (Two Sentence Horror Stories), Gursimran Sandhu (Game of Thrones) e a autora Janice Y. K. Lee atuaram como escritores em Expats, com Bell e Wang.

Cartaz da série: