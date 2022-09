A segunda chance de Brian Cox com Kate Beckinsale no Tiff

publicidade

Eles são pai e filha em “Prisoner's Daughter”, longa dramático dirigido pela norte-americana Catherine Hardwicke, exibido nesta edição 2022 do Festival internacional de Cinema de Toronto (Tiff). Brian Cox e Kate Beckinsale surgem na tela para dramatizar a temática da sempre visitada “segunda chance” na vida de alguém. Neste caso é Cox, presidiário com doença terminal que recebe perdão especial, sai da prisão e quer viver seus últimos momentos com a filha que não vê há muito tempo e com quem nunca teve uma boa relação. A trama se Intensifica com a presença do ex-marido da moça, um músico drogado e irresponsável. Cox, ao sair da prisão conhece o neto e surge aí uma relação que trata de curar feridas familiares. Garantia de drama e reflexão, para quem permanecer na frente da tela até o final.

