AAMACRS lança o Clube do Colecionador Contemporâneo

A Associação dos Amigos do Museu de Arte Contemporânea do RS (AAMACRS), apresenta nesta quarta-feira (25), o seu Clube do Colecionador Contemporâneo – 3C. O lançamento será virtual, através de uma live marcada para as 19h30min, e vai contar com as participações da curadora Gabriela Motta, dos três artistas convidados - Lia Menna Barreto, Michel Zózimo e Bruno Novelli - e também da empresária Maria Fernanda Santin, presidente da AAMACRS.

“Nosso objetivo com o Clube do Colecionador, segundo a presidente da AAMACRS, Maria Fernanda Santin, é incentivar o colecionismo e divulgar os artistas contemporâneos, além de arrecadar fundos para as obras da nova sede do MACRS. Teremos edições anuais, sempre com foco em artistas gaúchos ou que atuam no nosso estado”, destaca. A nova sede ficará na região do Quarto Distrito, em Porto Alegre, onde vai ocupar um prédio cedido pelo governo do RS.

Nesta primeira edição do Clube do Colecionador Contemporâneo, os artistas criaram obras exclusivas inspiradas no tema da Natureza Mágica. “A proposta foi pensada a partir de elementos que habitam as obras dos três artistas. O universo das pequenas e misteriosas criaturas da natureza faz parte do interesse conceitual de Lia, Bruno e Zózimo, tanto em sua forma lúdica quanto em sua dimensão científico-mitológica”, comenta a curadora Gabriela Motta. Durante o encontro, o público poderá conhecer as obras, criadas em serigrafia, gravura e escultura, além de saber de detalhes sobre o processo de produção. Também serão divulgadas as modalidades de aquisição do Clube do Colecionador, com versões para conjuntos de duas ou três obras.



Ainda dentro das atividades de lançamento do Clube do Colecionador Contemporâneo, a AAMACRS vai promover uma conversa on-line com o pesquisador Nei Vargas sobre Colecionismo. No encontro, marcado para o dia 1º de junho, às 19h, serão abordados temas como as diferenças entre os tipos de coleção, critérios na formação de uma coleção, possibilidades de aquisição de obras e o papel do colecionador na sociedade.

As inscrições para as lives podem ser feitas via https://loja.aamacrs.com.br/lives/. Outras informações no instagram da AAMACRS