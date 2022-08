Aberto oficialmente o Festival de Cinema de Gramado

publicidade

Em frente ao Palácio dos Festivais, na Rua Coberta, foi realizada a abertura do 50º Festival de Cinema de Gramado no final da tarde desta sexta-feira, com o concerto da Orquestra Sinfônica de Gramado. Autoridades estaduais e locais estiveram presentes à solenidade, como o governador Ranolfo Vieira Júnior, acompanhado por alguns secretários estaduais; o prefeito Nestor Tissot; o vice-prefeito Luia Barbacovi; a secretária de turismo e presidente da Gramadotur, Rosa Helena Volk; o secretário de Cultura Ricardo Bertolucci Reginato; o presidente da Câmara de Vereadores, Renan Sartori; e o gerente de eventos da Gramadotur, Diego Scariot.

Na ocasião, foram entregues os Troféus Reverência Horst Volk a ex-presidentes do Festival e a ex-prefeitos do município. Rosa destacou o trabalho de todos os que atuaram anteriormente para tornar o Festival o que é hoje. A cidade está decorada com o tema do Kikito em várias ruas. Na solenidade, o prefeito Nestor Tissot anunciou que há um projeto para reformar a Rua Coberta. "Este espaço se tornou o ponto de encontro de nossa comunidade", disse ele, ressaltando que espera apoio da iniciativa privada.

Na sequência, às 18h, já no Palácio dos Festivais, foi a vez do início da exibição dos filmes da mostra competitiva. No intervalo entre os filmes, a atriz Araci Esteves irá receber o Troféu Cidade de Gramado. Conhecido como “Gauchão”, os 17 curtas concorrentes ao Prêmio Assembleia Legislativa de Cinema – Mostra Gaúcha de Curtas, serão exibidos no sábado e domingo, a partir das 13h15min, no Palácio dos Festivais. A premiação consagra a parceria de 19 anos entre o Festival de Cinema de Gramado e a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. A premiação será às 22h30min de domingo, no Palácio dos Festivais.