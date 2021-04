Abrão encontra tesouro em 'Gênesis'

publicidade

Nesta sexta-feira, 2 de abril, na novela “Gênesis”, Aat (Bianka Fernandes) pressiona Agar (Hylca Maria) a cumprir a missão. Agar fica frustrada em sua missão. As filhas de Lotam (Ricardo Blat) roubam o leite das cabras. Aat humilha Agar. Apavorada, Maresca (Thaís Muller) decide fugir. O faraó (André Ramiro) e Khen (Pérola Faria) não entendem a atitude impulsiva de Aat. Os homens procuram por Maresca na caverna. Ela é atacada por morcegos no interior do local e grita, desesperada. Abrão (Zé Carlos Machado) e Eliézer (Ronny Kriwat) acabam encontrando um tesouro valioso.

“Gênesis” vai ao ar de segunda a sexta, às 21h, logo após o Jornal da Record. Com reapresentação dos melhores momentos aos sábados também às 21h. A novela é escrita por Camilo Pellegrini, Raphaela Castro e Stephanie Ribeiro, com direção-geral de Edgard Miranda.