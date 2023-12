Abre nesta sexta-feira uma Clareira literária em Porto Alegre

publicidade

Porto Alegre ganha hoje uma nova livraria de calçada. A Clareira, iniciativa do jornalista e escritor Flávio Ilha, abre as portas às 17h, na rua Henrique Dias, 111, no bairro Bom Fim. Para celebrar com o público, haverá homenagem a Luiz Carlos Felizardo e pocket show com Nicola Spolidoro (guitarra) e Michel Dormann (piano), com clássicos do Jazz e da Bossa Nova.

De Felizardo, serão expostas 12 fotos inéditas da série “Portugal da Pedra”. O ensaio foi feito em 2010, em Felgar, uma antiga freguesia portuguesa do município de Torre de Moncorvo, entre a face norte da Serra do Roboredo e o vale do Sabor. “Acho que pode ser percebido que a superfície das pedras me trouxe as inevitáveis rochas, tão frequentadas pela minha fotografia”, comenta Felizardo.

Nascido em Porto Alegre, em 1949, Felizardo iniciou estudos nas áreas de música e arquitetura na Ufrgs. Trabalhou com programação visual e desenho industrial e, depois, com fotografia publicitária. Em 1976 abriu seu estúdio, voltado a fotos do patrimônio histórico do RS. É autor dos livros O Relógio de Ver (2000) e Imago (2010).

Ao longo da carreira, recebeu prêmios e homenagens, como o Mérito Cultural na Fotografia da RPCFB, em 2021. Especialista em fotos preto e branco, é reconhecido pelo uso de profundidade de campo.

A livraria tem a proposta de ser um “espaço de descanso, relaxamento e encontro no concreto da cidade, como uma clareira na floresta”, conforme Ilha. A Clareira terá foco em literatura contemporânea e destaque para a área da psicanálise, além de área de usados.

Flávio Ilha já atuou como repórter e editor em veículos impressos da Capital e publica livros pela Diadorim, editora fundada em 2016. “É um sonho antigo, naturalmente porque gosto muito de trabalhar com livros”, comenta. A Clareira terá espaço para trabalhar, com Internet, café e opções de doces e salgados, do Barriga no Fogão. Ilha planeja agenda de saraus, oficinas, cursos e grupos de estudo, que deverá começar a partir de janeiro. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 10h às 19h.