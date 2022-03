Academia se posiciona sobre tapa dado por Will Smith em Chris Rock

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, organização responsável pelo Oscar, se posicionou sobre o tapa desferido por Will Smith em Chris Rock, durante a apresentação dos indicados na categoria Melhor Documentário.

O comediante comentou que Jada Pinkett-Smith, esposa do ator, estava careca para participar de G.I. Jane 2" e a comparou com a personagem principal vivida por Demi Moore em Até o Limite da Honra (1997). Mas, a brincadeira não agradou. Isso porque, Jada decidiu raspar os cabelos, pois sofre de alopecia — condição que provoca queda de cabelo — e, desde dezembro de 2021, contou aos fãs que enfrentaria o problema de frente e adotaria o novo visual.

The Academy does not condone violence of any form.



Tonight we are delighted to celebrate our 94th Academy Awards winners, who deserve this moment of recognition from their peers and movie lovers around the world.