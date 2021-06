Acervo do Margs ganha movimento em mostra

publicidade

A exposição “Acervo em movimento” ganha abertura nesta terça-feira, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs), com uma versão inédita. São apresentadas mais de 50 obras, de 26 artistas, compondo um conjunto diverso em pintura, gravura, desenho, fotografia, vídeo, filme, escultura e objeto, que datam desde o século XIX até a atualidade. Em destaque as aquisições recentes que tiveram entrada desde 2019, em diálogo com outras já pertencentes ao acervo.

Podem ser conferidas obras assinadas por Alfredo Nicolaiewsky, Andressa Cantergiani, Burle Marx, Carlos Asp, Fernando Duval, Leandro Machado, Milton Kurtz, Romy Pocztaruk, Tomie Ohtake, Vagner Dotto, Vera Chaves Barcellos, entre outros artistas. A mostra coletiva é um programa expositivo voltado ao acervo do Museu e suas mais de 5 mil obras de arte. O projeto opera com um modelo expositivo de rotatividade das obras expostas, mediante um processo curatorial transversal e compartilhado entre as equipes.

Em “Acervo em movimento”, obras entram e saem da exposição com o objetivo de manter uma renovação frequente e constante do conjunto em exibição. Segundo o diretor-curador do Margs, Francisco Dalcol, a estratégia de rotatividade das obras expostas, as substituições geram recombinações que procuram propor novos diálogos e chaves de compreensão, oferecendo ao público uma exposição sempre viva e dinâmica, que aposta na experiência mais do que nos discursos, e na descoberta mais do que nas verdades.

O Museu passa agora a ter todos os seus espaços expositivos abertos ao público, que ainda poderá conferir até agosto as atuais mostras individuais em exibição desde a reabertura: “Lia Menna Barreto: A boneca sou eu — Trabalhos 1985-2021” e “Bruno Gularte Barreto: 5 Casas”. A visitação ao Margs é de terças a domingos, das 10h às 19h. São mantidas as medidas sanitárias e regras de acesso necessárias para garantir uma visita segura e que ofereça uma experiência que possa ser aproveitada da melhor maneira.