Acidente com Alec Baldwin: Como funciona uma arma cenográfica?

publicidade

A diretora de fotografia Halyna Hutchins, 42, morreu, nesta quinta-feira, 21, durante as gravações do filme Rust, no Novo México, após levar um tiro acidental disparado pelo ator norte-americano Alec Baldwin, 63. A polícia investiga o caso. "Estamos tentando determinar que tipo de projétil foi usado na arma de fogo", afirmou o representante.

O mais comum em sets de filmagens é serem usadas balas de festim, que são, na verdade, uma munição sem a parte responsável por ferir fatalmente, o projétil. Elas são muito utilizadas em treinamentos militares e na dramaturgia. A produtora de arte Joana Parente lembra que o "uso das armas cenográficas varia conforme a necessidade das cenas". A depender do uso, ela aponta que "também existe a possibilidade de colocar em pós-produção o efeito de tiro, e não disparar nada".

Como funcionam uma bala?

Mas antes de entender como funcionam as armas, é necessário saber como funciona a munição, a maior dificuldade no nosso estudo é a nomenclatura, por não existir uma bibliografia respeitável sobre o assunto, uma fonte de conhecimento, é aceito diversos termos para o mesmo objeto. A bala ou a munição é formada por quatro partes: espoleta, cápsula, propelente e projétil. O mecanismo funciona da seguinte forma: a espoleta dá ignição para a queima do propelente, que pode ser pólvora. Ela é a responsável por gerar faísca e iniciar a queima. A cápsula isola a pólvora e impede a entrada ou saída de ar ou qualquer outra substancia. O projétil mantém a cápsula lacrada até o momento do disparo, quando é impulsionado até o alvo.

A principal diferença das balas de festim é que elas não possuem o projétil. Ou seja, elas fazem barulho e fumaça pois há queima de pólvora. Por isso são muito utilizadas em produções de cinema e televisão.

No entanto, elas não são exatamente inofensivas. Algumas armas usadas na dramaturgia podem ser falsas ou de pressão, mas comumente também são utilizadas peças verdadeiras, principalmente quando serão vistas em planos fechados. Nesses casos, especialistas são chamados para o set e eles são responsáveis por cuidar que tudo corra bem. É preciso que elas estejam bem limpas para evitar qualquer acidente. Além disso, é necessário que toda e qualquer arma em um set seja tratado como possivelmente carregada.

Veja Também