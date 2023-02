Acusado de assédio sexual, ator de "Round 6" diz que se "comportou mal"

publicidade

O ator Oh Yeong-su, que interpreta o jogador 001 na série "Round 6", da Netflix, teria admitido alguma culpa após ser acusado de assediar sexualmente uma mulher de 22 anos em 2017, segundo o Hollywood Reporter.

Ainda segundo a revista, o ator se manifestou no primeiro dia de julgamento na corte da Coreia do Sul. "Eu sinto muito, acho que me comportei mal", disse Yeong-su, de 78 anos, a jornalistas na porta do tribunal.

A denúncia foi apresentada por uma mulher em dezembro de 2021. Após ter sido encerrado poucos meses depois, o caso foi reaberto pelo Ministério Público depois de uma apelação da vítima.

Ele chegou a ser preso, mas negava as acusações. A rede de televisão JTBC disse que Oh Yeong-Su "andou de mãos dadas com a mulher para mostrar o caminho ao redor de um lago" e que, embora o ator tenha pedido desculpa, não admitiu culpa até então.

Yeong-su foi vencedor do Globo de Ouro na categoria de Melhor Ator Coadjuvante pela série. Também ficou conhecido por viver um monge no filme Primavera, Verão, Outono, Inverno e Primavera, de Kim Ki-duk, que estreou em 2003.