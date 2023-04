Acusado de calote, fundador da Hurb fala com exclusividade ao Domingo Espetacular

publicidade

No Domingo Espetacular deste final de semana, o repórter Lúcio Sturm investiga as denúncias contra a Hurb, agência de viagens acusada de atrasar pagamentos de hotéis e pousadas em todo o Brasil. Por esse motivo, reservas foram canceladas, prejudicando milhares de clientes. Ele entrevistou o fundador da empresa, João Ricardo Mendes, pouco antes de o executivo renunciar ao cargo de CEO da companhia.

Na entrevista, ele admite problemas para cumprir os compromissos financeiros, mas nega crise na empresa e se diz arrependido por ter se exaltado ao responder às reclamações dos consumidores. “Acho que fui arrogante, falei para um cliente que estava sendo deselegante num grupo de centenas. Alguns levaram pra si”. O programa também entrevista vítimas da agência e pessoas que foram ameaçadas por Mendes.

Gretchen está de casa nova e recebe a repórter Ana Paula Gomes, com exclusividade, em Portugal. Ela fala da carreira, explica por que saiu do Brasil e rebate as críticas que tem recebido na internet. "É incrível. Cada dia existe uma novidade, cada coisa que eu posto existe um defeito. Se eu ponho o meu corpo, é photoshop. Se o pescoço está bom e o corpo está bom, é a mão que não nega a idade. E aí as pessoas dizem, ah ela não aceita a idade”, reclama a artista. E Gretchen responde aos críticos: “Gente, não é que eu não aceito a minha idade. É que eu quero ser uma pessoa que envelhece com beleza. Por que não? Eu acho que todo mundo tem esse direito."

No quadro "Record 70 anos – Uma História Espetacular", Claudete Troiano relembra sua passagem pela emissora, à frente do "Note e Anote". O repórter Michael Keller visita a casa da apresentadora, entra na brincadeira do famoso "Jogo das Carinhas", uma das marcas da atração, e até cozinha com ela enquanto relembram momentos importantes do programa. “Eu visitei o Brasil todo. Com grandes matérias, reportagens, fiz muita loucura, rapel nas cataratas. Loucura”, conta Claudete.

Roberto Cabrini apresenta a segunda parte da reportagem especial sobre a morte da modelo brasileira Emmily Rodrigues, que caiu do sexto andar de um prédio, em Buenos Aires. O jornalista traz novas revelações, como um áudio que pode provocar uma reviravolta na investigação, detalhes sobre as três seringas encontradas em uma busca no apartamento do empresário argentino Francisco Sáenz Valiente, de 52 anos. E mais: trechos inéditos de entrevistas e depoimentos dos personagens centrais dessa história.

O Domingo Espetacular, apresentado neste fim de semana por Carolina Ferraz e Sergio Aguiar