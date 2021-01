Adele celebra 10 anos de lançamento do álbum '21'

publicidade

A cantora britânica Adele comemorou os 10 anos do lançamento do 21, álbum que ajudou a consolidar seu nome como um sucesso mundial.

Em seu Instagram, ele publicou fotos do ensaio para o encarte do álbum e escreveu uma legenda falando sobre a passagem do tempo: "Nunca imaginaria. Feliz 10 anos, velho amigo! É louco pensar quão pouco eu me lembro de como era e como eu me sentia há uma década".

Ela ainda usou a publicação para mandar uma mensagem aos fãs: "Obrigada, do fundo do meu coração, por nos deixar entrar em suas vidas e por deixar que eu seja a trilha sonora de parte dela".

É claro que os fãs aproveitaram os comentários para pedir um novo trabalho de Adele. O álbum mais recente da cantora, o 25, foi lançado em 2015. "A gente te ama, mas você me deu um susto. Achei que ia ter anúncio de novo álbum nessa legenda", escreveu um seguidor. "O 21 mudou minha vida, mas agora mal posso esperar pelo próximo, dá pelo menos um dica de quando vai chegar", pediu outro seguidor.

Com hits como Rolling in the Deep, Someone Like You e Set Fire to the Rain, o 21 vendeu mais de 30 milhões de cópias mundialmente, vencendo inúmeros prêmios, como o Grammy de Álbum do Ano em 2012.