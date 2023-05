Adiado o lançamento do livro "Rodi Borghetti"

publicidade

Devido o falecimento do grande músico gaúcho, Luiz Carlos Borges, o qual será velado o dia todo, hoje, no Theatro São Pedro – mesmo local do lançamento do livro do Rodi Borghetti –, o mesmo fica adiado até uma próxima data a ser reagendada. E novamente comunicaremos a todos. Agradecemos.

O livro “Rodi Borghetti - a Memória Escrita” (Alcance), com texto de Rossyr Berny, teria lançamento hoje, 19h, no Foyer do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/nº). Com 90 anos, Rodi Borghetti, pai de Borghettinho, atuou como corretor de imóveis, empresário, advogado. Hoje é responsável pelo jurídico do Instituto Renato Borghetti de Cultura e Música. Atuou na gênese do tradicionalismo, foi dirigente do MTG e IGTF e um dos fundadores dos Cavaleiros da Paz, em 1990.