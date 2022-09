Adriane Galisteu promete figurinos incríveis em "A Fazenda 14"

publicidade

Um grande fato sobre Adriane Galisteu: em cada reality a apresentadora dá um show à parte com seus looks e prova que entende bastante de moda. Além de desfilar com o vestido azul-celeste e botas prateadas na coletiva de "A Fazenda 14", que aconteceu durante o Hoje em Dia, na última terça (6), a loira prometeu entregar figurinos impecáveis e antenados ao longo de toda a nova temporada do reality show da Record TV.

A apresentadora conta que buscou referências para os próximos looks em suas férias. Em Nova York, nos Estados Unidos, ela percebeu que o estilo country está muito presente no vestuário de diversas mulheres. "Renovei o meu estoque de botas e chapéus", revelou.

Diferente do Power Couple Brasil, em que costumava montar figurinos "diferentes e mirabolantes", a apresentadora conta que em A Fazenda 14 fará uma mistura do campo com a cidade com itens mais comuns.

Fique ligado! A pré-estreia de A Fazenda 14 será no dia 12 de setembro, às 23h, na tela da Record TV. A estreia acontecerá na próxima terça (13), no mesmo horário. Não perca!

