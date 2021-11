Adriane Galisteu vai degustar e avaliar pratos no Top Chef Brasil

publicidade

No Top Chef Brasil 3 desta sexta-feira (5), a disputa está ainda mais acirrada. No Teste de Fogo, os nove chefs que continuam na competição se dividem em dois grupos e terão como desafio montar e gerenciar um delivery. Os participantes irão decidir o conceito do restaurante e todo o seu formato, que vai desde criar menus até a logística de entrega.

Os jurados Felipe Bronze, Ailin Aleixo e Emmanuel Bassoleil receberão os pratos das duas equipes pelo serviço de delivery em uma casa. A prova contará com a presença de uma convidada mais que especial, a apresentadora Adriane Galisteu, que também irá degustar e avaliar os pratos.

Fora da cozinha, os participantes aproveitam para lavar a roupa suja e acertar os desconfortos gerados durante a prova.

No Desafio de Eliminação, os chefs do grupo perdedor terão que preparar um hambúrguer, que deve ter no mínimo um acompanhamento.

A prova será disputada em duelos e o capitão da equipe que perdeu o Teste de Fogo terá o poder de escolher com qual participante irá competir, já os outros dois chefs que sobrarem disputam entre si. No final do desafio, o perdedor de cada batalha será eliminado do programa, ocorrendo a primeira eliminação dupla da edição! O melhor chef ganha a tão disputada Faca de Ouro.

O Top Chef Brasil 3 é produzido pela Floresta e vai ao ar às sextas-feiras, logo após A Fazenda, a partir das 23h15.