Afeganistão e Outubro Rosa em destaque no 'Domingo Espetacular'

Neste domingo, às 19h45min, pela Record TV, o "Domingo Espetacular" exibe uma nova reportagem especial de Roberto Cabrini no Afeganistão e uma entrevista exclusiva com Elba Ramalho sobre sua campanha pelo Outubro Rosa. Durante o quadro A Grande Reportagem, o jornalista foi a um lixão no Afeganistão e encontrou famílias afegãs que vivem do lixo. Uma das pessoas é uma mulher que, em um ato de desespero, vendeu a própria filha de apenas um ano por 400 dólares para alimentar seus outros filhos famintos e doentes. Cabrini ainda registra o drama de quem quer fugir do país e sente isso na pele ao viver momentos de tensão na fronteira e passar horas sob a guarda dos soldados do Talibã.

O "Domingo Espetacular" também acompanhou os bastidores da gravação de Elba Ramalho para uma campanha do Outubro Rosa, em que ela interpreta a canção “A Cor é Rosa”, do músico Silva. A artista fala sobre a sua própria luta contra o câncer de mama. “É quase uma condenação, uma sentença de morte. E como se o juiz dissesse ‘está condenado’. Eu não entendi dessa maneira, eu não entendi, eu falei: ‘eu vou lutar’”, conta. Elba ainda alerta sobre o diagnóstico precoce e o autoexame. “Eu não aceito mais é que as mulheres fiquem morrendo com câncer de mama por conta de medo, por conta de vergonha, você não pode ter vergonha de dizer ‘eu estou com câncer’”, diz a cantora.

Uma matéria mostra como a superpopulação de javalis tem causado problema no Brasil, destruindo plantações, e em outros lugares no mundo, como na Itália e na Espanha, onde eles andam pelas ruas e chegam a atacar pessoas em parques. O programa explica por que isso ocorre e o que é necessário para controlar essa invasão. A revista eletrônica da Record TV ainda exibe uma aventura de tirar o fôlego. A equipe mergulha no Mar Mediterrâneo em busca de esculturas que ficam a mais de dez metros de profundidade. O programa tem apresentação de Carolina Ferraz e Eduardo Ribeiro.