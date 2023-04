"Ahsoka": série derivada de "Mandalorian" ganha trailer; assista

publicidade

"Ahsoka", série derivada de 'The Mandalorian', e estrelada pela personagem de Rosario Dawson, ganhou seu primeiro trailer e uma previsão de estreia para o mês de agosto no catálogo do Disney +. A revelação do trailer veio durante a Star Wars Celebration, realizado em Londres, na Inglaterra.

A série é centrada em Ahsoka Tano (Rosario Dawson), personagem que fez sua primeira aparição live-action na segunda temporada de 'The Mandalorian'.

A produção terá roteiro de Dave Filoni, criador da personagem-título, que estreou na franquia de George Lucas na animação "The Clone Wars". Além de Dawson, Ahsoka contará também com Hayden Christensen, Mary Elizabeth Winstead, Natasha Liu Bordizzo, Ivanna Sakhno e Eman Esfandi.

