"Ainda temos casa", declara Gracyanne Barbosa após ordem de despejo

Gracyanne Barbosa tranquilizou os fãs, nesta sexta-feira (29), um dia após ela e o marido, Belo, terem recebido uma ordem de despejo por dívida que passa dos R$ 220 mil. A influenciadora e musa fitness negou que eles tenham saído da casa onde moram.

"Obrigada pela preocupação, mas relaxem, ainda temos casa", declarou Gracy nos stories do Instagram. A mulher de Belo postou ainda que vai dar mais detalhes do caso aos seguidores e explicar o ocorrido.

Nesta quinta-feira (28), a informação de que Belo e Gracyanne Barbosa teriam recebido uma nova ordem de despejo foi divulgada pela jornalista Fabia Oliveira e confirmada pelo R7. Os dois teriam acumulado uma dívida avaliada em mais de R$ 220 mil pelo não pagamento mensal do aluguel da casa onde moram, além de IPTUs, contas de consumo e multa contratual no valor de R$ 46.139,85.

O contrato teria sido firmado entre Belo e Gracyanne e a empresa Central de Shows de Eventos Ltda. O casal estaria em débito desde novembro de 2020, e o valor total ainda deve ser corrigido e acrescido. Segundo a decisão protocolada pela juíza Claudia Felix de Lima, o casal ainda teria de pagar mais de R$ 37 mil por danos materiais e depreciação do imóvel. Além disso, o caso já foi julgado e não cabe mais recurso em primeira instância.