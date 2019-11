Alê Palma apresenta recital de música flamenca na Casa da Música Poa

publicidade

Alê Palma apresenta um recital de violão flamenco na Casa da Música Poa (rua Gonçalo de Carvalho, 22), às 20h. O violonista curitibano irá interpretar os principais estilos do flamenco, tais como tarantas, bulerías e fandangos. O ingresso é uma contribuição para o artista.

Alê Palma é um dos principais artistas da cena flamenca brasileira, realizando shows com companhias de dança flamenca por todo o país. Já atuou em diversos festivais na Espanha, acompanhando grandes nomes do flamenco do cenário internacional. Recentemente, foi finalista do III Concurso Internacional de Guitarra Flamenca Niño Miguel (2019).

Alê Palma possui dois discos gravados na Espanha. O primeiro, “Paseo de mis Sueños”, de violão solo, contou com a colaboração de artistas espanhóis e brasileiros, incluindo Sergio Colorao, Carla Zago, entre outros. O segundo disco, intitulado “Apuama”, é o resultado do encontro musical de Alê com Marcelo Maia – unindo a música popular brasileira com suas respectivas referências.