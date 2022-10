Alceu Valença é o ganhador do Prêmio UBC 2022

publicidade

A União Brasileira dos Compositores (UBC) realizará a sexta edição do Prêmio UBC, em uma cerimônia repleta de surpresas para Alceu Valença. Autor de mais de 300 canções registradas, o artista receberá o Prêmio do Compositor Brasileiro, dia 8 de novembro, em cerimônia na sede da entidade, no Rio de Janeiro.



“Recebo com muita alegria a homenagem da União Brasileira dos Compositores. É um prêmio que estendo aos cantadores, aboiadores, versejadores e violeiros do Brasil profundo, que constituem a matéria prima da minha música. O que faço muitas vezes é ligar essas referências na tomada, aquilo que Luiz Gonzaga definiu como uma banda de pífanos elétrica. Primeiro sou são bentense, depois pernambucano, brasileiro e cidadão do mundo. É este o reconhecimento que a UBC confere a mim e todo o manancial de identidade que minha obra traduz”, afirma Alceu Valença.

A União Brasileira de Compositores, maior sociedade de gestão coletiva de direitos autorais do país, criou o Prêmio UBC em 2017. Na estreia, o homenageado foi Gilberto Gil. Nos anos seguintes, Erasmo Carlos, Milton Nascimento, Herbert Vianna e Djavan receberam a honraria. Agora, o Prêmio do Compositor Brasileiro segue em boas mãos.

Alceu Valença

Aos 76 anos, Alceu preserva na poesia de cada verso e na energia que entrega em cada apresentação, o espírito do jovem criativo e inquieto que, aos 23 anos, desistiu da carreira de advogado e jornalista que trilhava no Recife, para dedicar-se integralmente à música, sua maior vocação. Desde então, além do estilo único de interpretar as próprias canções, o talento autoral de Alceu também ganhou as vozes de intérpretes como Elba Ramalho, Maria Bethânia, Luiz Gonzaga, Ney Matogrosso, Alaíde Costa, Lenine e Os Paralamas do Sucesso. Entre os grandes hits do compositor estão músicas que entraram no imaginário da cultura popular brasileira como “Anunciação”, “La Belle de Jour”, “Tropicana”, “Girassol”, “Coração Bobo” e “Táxi Lunar”.

Autor de 311 canções registradas na UBC, Alceu Valença fez do seu cancioneiro uma verdadeira enciclopédia de sonoridades, expressões artísticas e estéticas da música nordestina, especialmente a pernambucana. Sua obra não apenas reúne, mas apresentou a boa parte do Brasil, elementos do frevo, maracatu, baião, cocos e repentes. Aliando tradição e modernidade, Alceu construiu uma obra ao mesmo tempo simples e sofisticada, levando para o mundo a diversidade da cultura brasileira.

São 54 álbuns lançados, sendo 31 de estúdio, 11 ao vivo e 12 coletâneas. O artista foi quatro vezes indicado ao Grammy Latino, na categoria Melhor Álbum de Música de Raízes Brasileiras (2001, 2014, 2016 e 2022). Além de ter sido vencedor de diversos prêmios como o prestigiado Prêmio da Música Brasileira (2002 e 2015).

Prêmio UBC 2022

A premiação contará com apresentações de mais de 10 grandes nomes da música brasileira. Alceu verá suas composições, em versões inéditas, interpretadas ao vivo por músicos convidados.