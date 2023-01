Aldeia do Imigrante completa 38 anos

publicidade

O Parque Aldeia do Imigrante em Nova Petrópolis completou 38 anos na última quinta-feira. O aniversário é celebrado com uma programação especial neste domingo, dia 15. Às atividades iniciam às 14h com apresentação de uma bandinha típica alemã. Às 15h30min ato solene e corte do bolo. Em seguida, às 16h, as comemorações seguem novamente com a bandinha típica.

Opção de lazer na Região das Hortênsias, o parque está situado em meio a natureza exuberante, onde a beleza e o charme dos atrativos encantam os visitantes. Em dez hectares de área arborizada, o Aldeia do Imigrante oferece um passeio histórico pela cultura germânica, onde é possível conhecer detalhes dos costumes e arquitetura enxaimel.

Na experiência ao ar livre, a identidade alemã está valorizada nas aldeias Bávara e Histórica, locais que exaltam os imigrantes que deram origem a Nova Petrópolis. A arquitetura da Aldeia Bávara foi inspirada nos vilarejos das colônias alemãs de 1870 e deixam evidentes as tradicionais características da construção civil daquela época no país europeu.

Já as construções da Aldeia Histórica que originalmente foram erguidas nas localidades de Nova Petrópolis, na década de 1980, foram desmontadas e reinstaladas no parque, onde estão preservadas e abertas para visitação. O empreendimento turístico também conta com área de gastronomia, comércio de malhas, artesanato, aluguel de bicicletas, passeio de pedalinhos e carrinho elétrico.

CONCESSÃO DA URBANES PARQUES

O Parque Aldeia do Imigrante foi inaugurado oficialmente em 1985, e desde 2018 está sob concessão público privada. A concessão é da Urbanes Parques, empresa especializada na gestão de parques públicos, com concessões no Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais.

RECANTOS LÚDICOS E COLORIDOS

Atrações como o Caminho das Orquídeas e o Jardim das Ideias foram inaugurados recentemente e tornaram-se recantos lúdicos e coloridos por flores. O processo de revitalização do parque é conduzido pelo consultor de revitalização Claudio José Weber.

A área onde funcionam os pedalinhos no lago está sendo revitalizada para atender de forma mais confortável ao visitante, sendo mais uma opção de lazer para adultos e crianças. Jardins floridos e coloridos também são destaque durante o passeio no Parque Aldeia do Imigrante.

SERVIÇO:

Parque Aldeia do Imigrante

Endereço: Avenida 15 de Novembro n° 1966, Centro, Nova Petrópolis.

Funcionamento: Aberto diariamente das 9h às 18h, com venda de ingressos na bilheteria até às 17h30min.