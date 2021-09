Alemão Ronaldo e Funkalister na Zona Sul

publicidade

O cantor e compositor Alemão Ronaldo, líder das bandas Taranitiriça e Bandaliera, nos anos 1980 e 90, é a atração deste sábado, às 22h, do Barcelos Beer & Food (Dr. Barcelos, 431), no bairro Tristeza, na Zona Sul, de Porto Alegre. Alemão celebra três décadas e meia na estrada do rock com discos como "Onde O Amor Se Esconde" (2004), "Quero Mais do Que Só Me Dar Bem - Ao Vivo" (2007) e "Rock, Amor e Outras Coisas Imaginárias" (2013). No repertório, estão clássicos como “Me Leva Pra Casa”, "Onde o Amor se Esconde", "A Despedida", "Vem sem Medo", "Dias de Chuva", e “Fazê um Bolo”. Reservas podem ser feitas pelo telefone e whatsapp (51) 99249-5460.



A banda Funkalister é a atração deste sábado, às 20h, do Espaço Maestro (Dr. Barcelos, 570), no bairro Tristeza, em Porto Alegre. A banda surgiu em 2002, em Porto Alegre, com o intuito de buscar uma sonoridade típica das décadas de 60 e 70. Entre suas principais influências estão o funk e o soul dos anos 70, o rock, o jazz, a bossa e o samba. Para este show, a banda toca músicas dos álbuns lançados em 2006, 2008 e 2012, intercalando com sucessos de artistas e grupos que servem de inspiração, como Earth Wind & Fire, Quincy Jones, Stevie Wonder, Sivuca, Tim Maia e Eumir Deodato. Integram o grupo: Chico Paixão (guitarra), Everton Velasquez (baixo), Leonardo Boff (teclados), Rodrigo Siervo (sax), Mateus Mapa (flauta), além de Pedro Petracco (bateria) e Renato Dallago (trompete). Reservas pelo Instagram @espacomaestro.