Alerta Aeroporto mostra terminal da capital peruana

Nesta segunda-feira, dia 4 de maio, às 22h30min, na Record TV, será exibido o 12º episódio da série "Alerta Aeroporto", em sua segunda temporada. A reportagem embarca de volta para o Aeroporto Internacional Jorge Chávez, em Lima, no Peru, para explorar ainda mais dos bastidores do terminal.

Dentre os destaques, a história de uma passageira que, com destino ao México, gerou suspeitas nos agentes de segurança após passar pelo controle de rotina do aeroporto. Inesperadamente, a revista detectou uma anomalia no… seu salto plataforma. O que será que é possível transportar no calçado? Ainda no episódio, policiais suspeitam de um jovem passageiro por ele apresentar grande nervosismo na hora do embarque. A atitude leva os profissionais a investigarem o interior da mala do rapaz.

E mais: policias abordam e revistam bagagens despachadas de um casal de namorados que passou poucos dias na capital peruana. No seu interior, os agentes encontram grande número de garrafas do que parece ser “Chicha Morada”, bebida tradicional do Peru à base de milho roxo. Porém, o resultado do teste químico promete surpreender.

A série "Alerta Aeroporto" vai ao ar às segundas-feiras, a partir das 22h30min. É apresentada por Cesar Filho e tem direção-geral de Bruno Gomes.