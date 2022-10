Alessandro Castro lança o livro de crônicas "Buenas!" neste sábado (15)

publicidade

O escritor Alessandro Castro lança o livro "Buenas! Ponderações sociais e literárias em tempos pandêmicos" neste sábado, dia 15, às 16h, na Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736, Porto Alegre).

Castro nasceu e cresceu em Santo Ângelo. Trocou a capital das Missões pela capital do estado, Porto Alegre, há três décadas. É policial rodoviário federal e formou-se na Ufrgs, em Letras, onde também fez o seu mestrado em Literatura Brasileira. Atuou como professor de Literatura por muitos anos em escolas e pré-vestibulares, na capital e no interior.

Mantém uma coluna semanal no jornal A Plateia, de Santana do Livramento, desde 2020. "BUENAS! - ponderações sociais e literárias" é uma seleção de histórias que reflete os tempos complicados pelos quais passamos ao longo dos anos de 2020 e 2021.

Abaixo está um trecho do livro "Buenas!":

“Não sou dono da verdade, aliás, como ninguém o é, por mais que muitos se considerem seu proprietário, ainda mais nesse mundo cada vez mais digital.

Entretanto, para usar uma expressão machadiana, afirmo que “Não busco a verdade, que seria inatingível, mas sim, a verossimilhança!” Para deixar claro ao leitor que inicia agora em minhas páginas, reitero que o único caminho que nos resta é nos aproximarmos do que é verdadeiro e humano, por mais falho que sejamos. Assim, chegamos perto da cerca da lucidez e conseguimos ver através de suas brechas alguns lampejos do que nos aproxima do divino, ainda que en passant…”

O autor também publicou o livro de contos "VERTEX ou O Livro do Conhecimento", em 2021. No momento, além de manter a coluna semanal, escreve um livro documentário e um romance histórico, ambos com previsão de publicação para 2023, ano em que completa 50 anos de idade.

Foto: Capa do livro "Buenas!" / Divulgação / CP