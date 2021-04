“Alice Além da Toca do Coelho” é atração do festival Ceninha Sul

publicidade

Baseado em “Alice no País das Maravilhas”, clássico de Lewis Carroll,”, “Alice Além da Toca do Coelho”, dirigido por Sue Gotardo, é atração do festival Ceninha Sul, promovido pela Mais Além e Mezanino Produções. O espetáculo com coreografia de Alex Limberger, que fala sobre amizade, curiosidade, empatia e os laços que nos unem, apesar de nossas diferenças, pode ser conferido até o próximo dia 29 de abril, no link https://www.facebook.com/ceninhasul.

Qual a única semelhança entre todos os seres do universo? Certo dia, Alice persegue um coelho branco de colete e relógio, caindo em um buraco que a leva para um lugar onde nem tudo é o que parece ser. E, ao se deparar com seres distintos daqueles que habitam o universo de onde veio, Alice encontra-se com diferentes versões de si mesma, questionando a realidade a partir das reflexões e aprendizagens presentes em sua jornada. No elenco, Danuta Zaghetto, Fabiana Santos, Luiz Manoel e Thiago Silva.