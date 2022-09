Alice Wegmann e Mariana Xavier comentam prisão de José Dumont: 'É um choque'

publicidade

Alice Wegmann e Mariana Xavier comentaram a prisão de José Dumont. Na última quinta-feria (15), o ator foi preso por no Rio de Janeiro, sob suspeita de armazenar pornografia infantil. As atrizes contracenaram com ele em diferentes produções e disseram estar chocadas com os supostos crimes que o artista cometeu.

José Dumont e Alice Wegmann foram colegas de elenco na série Onde Nascem os Fortes. "Essa é a primeira e única vez que vou me pronunciar sobre isso. É um choque quando alguém que a gente admira é acusado de um crime absurdo. Um sonho perdido, uma desilusão. Não posso deixar de me posicionar", disse ela.

A atriz revelou estar "fora do eixo" com a descoberta dos crimes que José Dumont teria cometido. Disse também que não esperava esse tipo de notícia relacionada a ele e falou que o colega foi um "ótimo ator" durante a gravação da série.

"Desapontada e preocupada com o fato que atos tão terríveis sejam praticados por gente tão perto da gente. Que essas crianças e famílias sejam acolhidas e possam ter tratamento e acompanhamento", continuou.

Wegmann ainda defendeu a importância da edução sexual para crianças e adolescentes, pois, segundo ela, esse é um instrumento para que menores de idade aprendam a denunciar situações de abuso. "Adultos, denunciem. Não há mais espaço para isso no mundo. Não passarão", completou.

Mariana Xavier também se pronunciou sobre a prisão de Dumont. O ator interpretou o pai da personagem dela na novela I Love Paraisópolis. A atriz também falou que está arrasada e que foi choque saber dos supostos crimes que o ex-colega de elenco cometeu.

"Me deu palpitação, falta de ar, vontade de chorar. A vida esfregando na cara que abusos não são cometidos só por 'monstros abomináveis', mas também por homens que a gente admira, que a gente ama", disse Mariana.

"Estou muito triste, muito decepcionada. Não tinha contato, mas sempre nutri carinho e admiração enormes por ele. Volta e meia o citava em entrevistas e conversas como um grande exemplo no ofício de atuar. Dói demais essa notícia, mas crime é crime. Tem que ser investigado e punido", finalizou a atriz.

Veja abaixo a publicação de Mariana Xavier: