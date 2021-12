publicidade

Aline, Bil, Marina e MC Gui formam a primeira Roça Especial de A Fazenda 13. Já Dynho, Rico, Solange e Sthe estão na segunda Roça Especial do reality show.

Por terem vencido a última prova da temporada, Dynho e MC Gui tiveram um papel fundamental na formação desses grupos.

No programa ao vivo desta segunda-feira (13), os dois peões mais votados na Roça Especial 1 garantem a vaga na grande final da competição. Os outros dois são eliminados.

Na sequência, será aberta a votação da Roça Especial 2. Seguindo a mesma dinâmica, mais dois participantes serão eliminados nesta terça-feira (14) e os restantes vão se unir aos finalistas da temporada.

Sorteio e duplas

Adriane Galisteu surpreendeu os peões ao anunciar a última prova da temporada.

Para encararem o desafio, eles se dividiram em duplas. Como vantagem por ser Fazendeiro, Dynho pôde decidir antes de todos com qual participante gostaria de jogar.

Feito isso, as duplas foram definidas por escolha dos próprios peões: Aline e Marina, Bil e Solange, Dynho e MC Gui, Rico e Sthe.

Os participantes sortearam também a ordem de realização da prova.

Última prova da temporada

No desafio, patrocinado pela Seda, os peões precisaram enfrentar um circuito com quatro estações. A dupla que concluísse todas as etapas no menor tempo venceria a última prova da temporada.

Confira qual era a missão dos competidores em cada estação:

• Água Micelar: levar bolas de uma ponta à outra por dentro de uma cama de gato;

• Ácido Hialurônico: abrir registros, bombear o líquido em baldes e despejá-lo para completar a marcação de cinco tipos de cabelo;

• Colágeno: um peão da dupla desembaraçava os fios, enquanto o outro usava uma vara de pescar para puxar as cordas e formar uma frase correta;

• Vitamina C: um participante ficava sentado de um lado do percurso e orientava o parceiro com o objetivo de acender apenas luzes que completavam a palavra Seda.

Resultado

Dynho e MC Gui foram os mais rápidos e venceram a última prova da temporada. Além disso, cada um deles ganhou um carro zero-quilômetro. A dupla comemorou com muitos gritos e abraços.

Em quarto lugar ficaram Bil e Solange. Em terceiro, Rico e Sthe. Em segundo, Aline e Marina.

Roças Especiais

Adriane Galisteu explicou aos peões que duas Roças Especiais definiriam os quatro finalistas do reality show.

Por terem vencido a última prova da temporada, Dynho e MC Gui puderam escolher em qual dos dois lados gostariam de ficar.

Ao revelarem as placas, MC Gui estava na Roça Especial 1 e Dynho na Roça Especial 2.

Eles se revezaram para definir quais peões estariam em cada Roça Especial. Por ordem de escolha dos peões, a decisão foi:

• Roça Especial 1: MC Gui, Marina, Bil e Aline.

• Roça Especial 2: Dynho, Rico, Solange e Sthe.

Os peões mais votados em cada Roça serão os quatro finalistas do reality show. Não perca!

