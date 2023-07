Allison Mack, de "Smallville", deixa a prisão após dois anos detida

publicidade

A atriz Allison Mack, conhecida por seu papel como Chloe Sullivan na série adolescente de sucesso dos anos 2000, Smallville, deixou a prisão dois anos após ser condenada por participação em um culto de escravas sexuais em Nova York. Allison chegou a coagir duas mulheres a prestar tais serviços sob a ameaça de divulgar informações pessoais das vítimas.

A estrela da série de super herói foi condenada em 2021 a três anos de prisão, mas foi liberada mais cedo por apresentar bom comportamento e cooperar com as autoridades.

Relembre o caso

Em dezembro de 2017, Allison Mack foi identificada como líder de um culto que recrutava escravas sexuais. Chamado de DOS, o culto é uma sociedade secreta de mulheres dentro do grupo de autoajuda proposto pela NXIVM, organização fundada e liderada pelo guia espiritual auto-proclamado Keith Raniere.

Antes disso, o jornal The New York Times havia reportado que as mulheres da seita eram marcadas na pele, proibidas de se alimentar e sofriam punições físicas caso não recrutassem escravas para o grupo.

Em abril de 2018, a atriz foi indiciada por tráfico sexual e, mais tarde, em junho, ela admitiu que a seita marcava mulheres com ferro quente.