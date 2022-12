Alvaro Siviero faz recital em Porto Alegre

publicidade

O "Natal das Famílias" é o nome do espetáculo que o pianista paulista Alvaro Siviero apresenta nesta terça-feira dia 13 de dezembro, no Teatro Bourbon Country (Túlio de Rose, 80), a partir das 21h.

Será cerca de 1h30 de um programa pensado especialmente para a ocasião, trazendo grandes clássicos de Beethoven, Chopin e Lódz, além de obras alusivas ao período do Natal.

“Quero transformar o teatro numa grande sala de estar e conversar com as famílias. Espero que as pessoas apreciem as obras não somente pelo formato estético, mas também intelectual. Quero que elas conheçam as obras”, afirma Siviero.

O evento é realizado pelo Instituto de Promoção da Educação e Cultura (IPEC), e tem como objetivo arrecadar fundos para a finalização do projeto de construção da Casa de Convívio, no município de Capela de Santana. Adquira os ingressos clicando aqui.