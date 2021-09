Amó lança ciclo de residências artísticas e programação cultural

publicidade

O Amó - Lugar de Bem Viver, espaço cultural e ecológico situado em Maquiné, que vem fazendo a diferença, seja por sua construção coletiva em harmonia com a natureza ou pela programação que oferece, esá com edital aberto, convidando artistas e grupos/coletivos residentes e atuantes no Rio Grande do Sul para realizarem uma residência de pesquisa em sua sede. Artistas e artesãos de todas as áreas - literatura, música, teatro, dança, artes circenses, artes visuais, audiovisual, culturas populares, entre outros - podem participar. As inscrições seguem até o próximo domigo, 5 de setembro, pelo site www.amobemviver.com/ecos, onde os interessados devemenviar suas propostas de pesquisa-criação, através do formulário disponível.

A ideia é oferecer um espaço inspirador para a produção artística, imerso à natureza e em contato com o dia-a-dia em uma propriedade rural. Serão três períodos de residência: de 26 de setembro a 3 de oputubro, de 10 a 17 de outubro e de 24 a 31 de outubro. A residência tem duração de oito dias e inclui cachê, hospedagem, alimentação e registro fotográfico. Como contrapartida a/o artista residente realiza uma oficina aberta ao público e um compartilhamento/apresentação do seu processo de pesquisa e criação.

Além dessa convocatória, os gestores prepararam uma programação cultural que irá ocupar diversos espaços públicos e privados do município entre os dias 23 de setembro e 23 de outubro, com atividades de teatro de bonecos, dança circular, performances, cinema e rodas de conversas. Algumas escolas também serão contempladas em atividades criadas especialmente para elas.

AMÓ – Lugar de Bem Viver é um espaço cultural e reserva natural situado entre as margens do Rio Maquiné e a Reserva Biológica da Serra Geral. Criado em 2018 pela fotógrafa Mirella Rabaioli, o produtor cultural Pascal Berten e sua filha Lena (que inspirou o nome AMÓ com um ano de idade), o espaço propõe vivências de arte, gastronomia e ecologia. Construído com autonomia e tecnologias sustentáveis, o AMÓ convida os visitantes a experimentar uma vida simples e em conexão com a natureza. São 19 hectares com beira de rio, trilhas, mata nativa e a primeira casa de palha construída no Litoral Norte.

Confira a programação cultural:

- 23 de setembro (quinta-feira)

15h às 17h - Teatro de Bonecos com Marcelo Tcheli - Escola Autônoma Guarani Teko Jeapó

15h às 17h - Roda de Conversa sobre Saberes Ancestrais - Escola Autônoma Guarani Teko Jeapó

17h às 18h - Cinema na Aldeia, com exibição do filme "Nhemonguetá" - Escola Autônoma Guarani Teko Jeapó

- 25 de setembro (sábado)

15h às 17h - Dança Circular - Amó – Lugar de Bem Viver (Inscrições: 51 995021737 ou amo.bemviver@gmail.com)

- 4 de outubro (segunda-feira)

17h às 18h - Performance Homem Sustentável - Centro de Maquiné

- 9 de outubro (sábado)

9h às 11h - Performance "Ecopoética: Ritual de Sobrevivência Humana" - Balneário Municipal

14h às 15h - Música na Feira com D'Amaru e Coral Araí Ovy - Feira da Biodiversidade

- 20 de outubro (quarta-feira)

19h às 20h - Roda de conversa sobre Patrimônio Cultural e Natural -Café Canto da Terra

- 23 de outubro (sábado) -

15h às 17h - Dança Circular - AmÓ – Lugar de Bem Viver (Inscrições: 51 995021737 ou amo.bemviver@gmail.com)