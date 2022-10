Amanda Wanessa recebe alta do hospital após quase 2 anos de acidente de carro

publicidade

Amanda Wanessa recebeu alta após passar 1 ano e 9 meses internada no Real Hospital Português, em Recife, Pernambuco, após um grave acidente de carro em 2021. A informação foi confirmada por meio de uma publicação no Instagram oficial da cantora.

“Queridos amigos, irmãos, intercessores… Depois de 642 dias, nossa querida Amanda Wanessa teve alta do Hospital Real Português, e já está na clínica de reabilitação Florence (Recife)", iniciou a publicação.

"Não temos palavras para expressar o que todos nós, família, amigos sentimos. Essa foto de Amandinha sorrindo é de hoje! Nós, família, publicamos com muito carinho para registrar o milagre! É o “retrato” da graça de Deus. Aleluia", completou.

Amanda sofreu um grave acidente de carro na PE-60, Zona da Mata Sul de Pernambuco, no dia 4 de janeiro de 2021. O veículo da cantora teria colidido com dois caminhões, um dos quais vinha pela contramão. Amanda foi submetida primeiramente a uma cirurgia de emergência na cabeça, no braço e na perna.

A cantora estava acompanhada do pai, da filha, Mel, e da amiga Juciara Pimentel quando se envolveu na colisão. O pai de Wanessa não precisou ser internado. Mel passou por uma cirurgia no ombro e recebeu alta dois dias depois do acidente. Juciara passou por um minucioso procedimento no punho e nos dedos e segue bem.