Amy Lee, do Evanescence, anda de ônibus urbano em São Paulo

publicidade

Amy Lee, vocalista da banda Evanescence, chegou em São Paulo no último sábado, 21, para se apresentar com a banda no Allianz Parque, na zona oeste. Em sua passagem pela cidade, ela chegou até a passear de ônibus, onde foi flagrada por fãs. Reconhecida mesmo de máscara, a cantora interagiu com fãs no transporte público, até descer no Terminal Santo Amaro, na zona sul, de acordo com internautas.

O Evanescence seguirá no País até o dia 26, quando se apresentará em Recife (Pernambuco). O grupo, que não se apresentava no Brasil desde 2017, fará quatro datas no total no País, e já passou por Curitiba, Belo Horizonte e São Paulo.

Durante a tarde do último sábado, Amy publicou uma selfie tirada no palco, mostrando também a parte do público que teve acesso à checagem de som (soundcheck) feita antes do show oficial. "Vocês estão prontos, São Paulo?! O som foi checado e o hype é real! Vamos fazer isso!", escreveu a cantora.