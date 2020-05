Ana Hickmann faz live para ajudar ação SOS Famílias do Sertão

publicidade

A apresentadora do Hoje em Dia, Ana Hickmann, realiza nesta quinta-feira (7), às 17h, uma live em seu canal do YouTube, para ajudar a ação SOS Famílias do Sertão.

A live será transmitida diretamente da casa da celebridade, em Itu (SP), com a participação virtual de especialistas na área da saúde e famosos, como a cantora Simaria.

A intenção é levar conhecimento e entretenimento para as pessoas nesse momento de isolamento. Junto com isso, a live contará com um código (QR Code) para doações para o SOS Famílias do Sertão.

A ação SOS Famílias do Sertão tem como objetivo estender a ajuda social promovida hoje pelo Projeto Nova Canaã para mais famílias do sertão nordestino, que estão passando por dificuldades por conta da pandemia causada pelo coronavírus e a crise que se estende com a doença.

“Fico feliz em poder levar conhecimento, entretenimento e principalmente ajuda para as pessoas. Estamos passando por um momento difícil, mas juntos venceremos”, diz Ana Hickmann.

A ideia é ajudar mais de 500 famílias. O SOS Famílias do Sertão tem o apoio da Record TV.