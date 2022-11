Ana Pregardier lança três livros

publicidade

A escritora Ana Pregardier lançará seu primeiro livro de poesias intitulado de “Meus Escritos”, além de um livro multiformato, ou seja, dois em um: “Diário de Reorganização Financeira” e “Eu, eu mesm@ e meu dinheiro”, cada um utilizando um lado diferente para ler. Os lançamentos ocorrem nesta quinta-feira, dia 17, no Bistrô Catedral (R. Duque de Caxias, 1187).

"Meus Escritos" trata-se de uma coletânea reunindo uma seleção com 67 poemas, elaborados ao longo de 23 anos. Nesta nova obra, a autora faz reflexões, abordando o tempo, as sensações e percepções que compõe a experiência de viver. “Este é um livro muito especial para mim. Ele marca o momento em que, depois de 28 obras publicadas, lanço o primeiro que não é sobre Educação Financeira”, informou, acentuando que, apesar de apreciar muito escrever sobre finanças, permitiu-se ceder a vontade de trazer ao mundo outro tipo de livro.

Desenvolveu e publicou o método Lúdico-Vivencial de Formação de Hábitos (LVFH), reconhecido cientificamente nacional e internacionalmente. Com este conhecimento na bagagem, escreveu o “Diário de Reorganização Financeira”, no qual ensina, de forma lúdica, dicas sobre como colocar as finanças em dia. Para isso, faz vários exercícios com os leitores, por 30 dias consecutivos, por meio de um diário. “O objetivo desse diário não é que você deixe de fazer as coisas que gosta; o que eu quero é que você possa gastar cada vez mais em coisas que fazem bem e trazem satisfação”, explicou.

Já a obra “Eu, eu mesm@ e meu dinheiro” também é um livro prático, o qual, segundo a autora, proporcionará ao leitor conhecer os pontos positivos e limitantes do seu perfil comportamento financeiro. “As finanças não têm a ver só com o dinheiro; a forma como lidamos com o nosso dinheiro é baseada no nosso perfil comportamental e também na forma sobre como aprendemos a agir”, referiu.

A autora ingressou como Membro Vitalício (Imortal Acadêmica) da Academia de Letras, Artes e Cultura do Brasil - ALB (set-2018), ocupando a cadeira número 08 - Patrono Machado de Assis. Com mais de 14 anos de experiência no mercado financeiro, atualmente é CEO da empresa Intus Forma Tecnologia Vivencial, autora de 28 livros e 13 games. É congressista nacional e internacional e membro da União Brasileira de Escritores UBE-RJ.